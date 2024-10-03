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        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi

        Bozayılar, yiyecek bulmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 10:29 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:44
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
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        Bozayılar, yiyecek bulmak için Kars'ın Sarıkamış ilçesine geldi.

        Hava karardıktan sonra ilçeye inen ayılar, çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

        Bozayılar, son günlerde vatandaşların bahçelerine ve kümeslerine de girmeye başladı.

        İnönü Mahallesi'nde yaşayan Muhittin Uzunay AA muhabirine, ayıların artık evlerin bahçelerinden içeri de girdiğini söyledi.

        Son günlerde mahalle içinde sıkça bozayıları gördüklerini ifade eden Uzunay, şöyle konuştu:

        "Eskiden çöp konteynerlerine geliyorlardı şimdi iki üç gündür bahçeye giriyorlar. Peynir vardı odunlukta, peynir götürdü. Çok güçlü bir hayvan, bu sefer de kümese dadandı. Bu gece benim kümesimden 10 tavuk, 3 ördek telef etmiş, yemiş. Bizim mahalle ormanın ağzında, akşam karanlık çöktü mü ayılar sokağa inmeye başlıyor. Korkumuzdan sokağa çıkamıyoruz."

        Uzunay, yetkililerin konuya ilişkin önlem almasını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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