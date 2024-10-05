Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna" mottosuyla sarıçam, huş, dış budak ve karaağaçtan oluşan 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna" mottosuyla sarıçam, huş, dış budak ve karaağaçtan oluşan 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

        Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Sarıkamış Platformunun ortaklaşa düzenlediği fidan dikme töreni, ilçe girişindeki Hamamlı kavşağında yapıldı.

        Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ormanların sadece ilçe için değil, ülke için de son derece önemli olduğunu söyledi.

        Aslantatar, orman varlığının daha da arttırılması gerektiğini vurgulayarak "Orman bilincinin bizlerde, vatandaşlarda olması lazım. Sarıkamış, özgül ağırlığı çok fazla olan bir ilçedir. Sarıkamış olmasaydı belki bugün Çanakkale'den bahsedemiyor olacaktık. O yüzden Sarıkamış her yönüyle önemlidir." dedi.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek birlikte ilçeye daha faydalı işler yapılmasını temenni etti.

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata ise kurum olarak ülkenin toprağını her türlü tehlikeye karşı koruyan, doğaya yakın bir anlayış geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

        "Kurumumuz, ekosistem bütünlüğü içerisinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü fayda sağlayabilecek şekilde hizmet veren 185 yıllık kurumdur. Ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip ormanlarımızı korumak, sürdürülebilecek şekilde gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha yaşanabilir kılmayı hedeflemekteyiz."

        Sarıkamış Platformu Başkanı İrfan Koç da şehitleri rahmet ve minnetle anarak "Türkiye'de 81 ilde Sarıkamış Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuyoruz. Bugünkü biraz daha anlamlı; 'Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna'... Bu, çok önemlidir. Biz Çanakkale'de de tören yapmıştık. Bugün burada fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik." diye konuştu.

        Fidanların toprakla buluşturulması ve can suyu verilmesiyle sona eren etkinliğe, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İlçe Jandarma komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, STK yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar, orman işletmesi personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Kars'ta soğuk hava etkili oldu
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttılar
        Şehit polis memuru Şeyda Yılmaz hayrına lokma dağıttılar
        Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı
        Kafkas Üniversitesi'nde "10. Uluslararası Tarih Eğitim Sempozyumu" başladı
        Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillend...
        Kars'ta inek sütünden yapılan "gravyer peyniri" coğrafi işaretle tescillend...
        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
        Kars'ın Sarıkamış ilçesine bozayılar indi
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
        Kars'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu