Kars'ta Sarıkamış ve Çanakkale şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Sarıkamış ve Çanakkale Şehitleri Koyun Koyuna" mottosuyla sarıçam, huş, dış budak ve karaağaçtan oluşan 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Sarıkamış Kaymakamlığı, Sarıkamış Belediyesi, Orman Genel Müdürlüğü ve Sarıkamış Platformunun ortaklaşa düzenlediği fidan dikme töreni, ilçe girişindeki Hamamlı kavşağında yapıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ormanların sadece ilçe için değil, ülke için de son derece önemli olduğunu söyledi.

Aslantatar, orman varlığının daha da arttırılması gerektiğini vurgulayarak "Orman bilincinin bizlerde, vatandaşlarda olması lazım. Sarıkamış, özgül ağırlığı çok fazla olan bir ilçedir. Sarıkamış olmasaydı belki bugün Çanakkale'den bahsedemiyor olacaktık. O yüzden Sarıkamış her yönüyle önemlidir." dedi.

Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç da etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek birlikte ilçeye daha faydalı işler yapılmasını temenni etti.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayata ise kurum olarak ülkenin toprağını her türlü tehlikeye karşı koruyan, doğaya yakın bir anlayış geliştirdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı: