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        Kars'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ta, "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 22:45 Güncelleme: 09.10.2024 - 22:58
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        Kars'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ta, "uyuşturucu ticareti" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik olarak kent merkezinde çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. (49) yakalandı.

        Ö.Ç emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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