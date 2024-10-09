Kars'ta 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Bu kapsamda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan 17 yıl 2 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ç. (49) yakalandı.

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