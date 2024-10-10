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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin denetimleri açıkladı:

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık. 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. Bunlardan 368'i için savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 10.10.2024 - 10:33
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        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gıda güvenliğine ilişkin denetimleri açıkladı:
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        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık. 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. Bunlardan 368'i için savcılıklara suç duyurusunda bulunduk." dedi.

        Yumaklı, Iğdır'daki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Kazım Karabekir İşletmesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, çok uzun süredir tüketicilerin en doğal hakkı olan güvenilir gıdaya ulaşma konusunda yaptıkları çalışmaları kamuoyuyla paylaştıklarını söyledi.

        Denetimlerin sıklıkla devam ettiğini belirten Yumaklı, "Özellikle bayramlar gibi çok yoğun bir şekilde gıda tüketiminin olduğu zamanlar da dahil olmak üzere sektör denetimleri, spesifik denetimler, gelen şikayetlerin değerlendirilmesi gibi konularda bizim ilgili birimlerimiz denetimlerini yaptılar. Biz hep bunu söyledik, tüketicimizin güvenilir gıdaya ulaşması en doğal hakkıdır. Buna ilişkin herhangi bir uygunsuzluğu kabul etmiyoruz, herhangi bir toleransımız olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'deki işletmelerin farklı gerekçelerle birden fazla denetlenmesine devam edeceklerini vurgulayan Yumaklı, "Türkiye'deki 724 bin işletmenin senede bir kez mutlaka ama farklı gerekçelerle birden fazla denetlenmesi konusuna devam edeceğiz. 7 bin 500 arkadaşım var, onlar sahada olmaya ve denetimlere devam edecekler. Bu yıl 1 milyona yakın denetim yaptık. 16 bin uygunsuzluk tespit ettik. 800 milyon liraya yakın idari para cezası uyguladık. Bunlardan 368'i için savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Yine bunların arasında yakaladığımız uygunsuzluğa bağlı olarak da işletme kapatmaları gerçekleştirdik." bilgisini verdi.

        Denetimlerde faaliyeti durdurma, idari para cezası, piyasadan o parti ürünlerin toplanması, imha etmek gibi birçok alt başlığı da gerçekleştirdiklerini anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

        "Kanunda yer alan gıda ile ilgili uygunsuzlukların kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili yeni bir sisteme geçeceğimizi söyledik. Eski sistem nasıldı? İşte o süreç devam ediyordu ve belli aralıklarla herhangi bir takvimi belli olmayan şekilde kamuoyuna zaman zaman duyurular yapıyor. Biz bunu herhangi bir tereddütte meydan vermemek amacıyla bir sistem üzerinden anlık olarak süreci tamamlananların görünmesi şeklinde çevireceğimizi söylemiştik ve bunu da yaptık. Yani kontrol, analiz, yaptırım ve duyurusu. Bu kapsama girenlerin duyurusu konusunu devreye almış olduk. Ben bu konuda toplumun her kesiminden çok ciddi bir şekilde teşekkür aldığımızı ifade etmek istiyorum. Yine gıda üretimi yapıp bütün kurallara uyan, toplumun güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki hakkını gözeten işletmelerimize de ayrıca buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu sistem aynı şekilde devam edecek, yani kontrol, analiz eğer gerekiyorsa yaptırım ve sonra kamuoyu duyurusu guvenilirgida.tarimorman.gov.tr hesabımızdan yayınlanmaya devam edecek. Bizim bir de 'Tarım Cebimde' uygulamamız var. En kısa zamanda oraya da bunu adapte edeceğiz. Yani web sayfasına girmeden de o uygulamadan bunlara ulaşmak mümkün olabilir."

        - "Kamuoyuna bu duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz"

        Bir gazetecinin, "2021 yılındaki tespitler yeni yayınlandı gibi bazı eleştiriler var." şeklindeki sözleri üzerine Bakan Yumaklı, "Bu bir süreç yani o önceki dönemde yine metodolojik olarak bunlar yapılıyordu ancak her işletmenin bizim tespitlerimiz sonrası, kendilerine yapılan bildirimden sonra yasal hakları var. Yani bunlara itiraz etme hakkı, yeniden analiz edilmesini isteme hakkı vesaire gibi dolayısıyla biz o sürecin tamamlanması gerçekleşmiş olanların duyurusunu yapıyoruz. Bu şekilde de yapmaya devam edeceğiz. Yani oradaki önceki yıllardan gelme konusu bizim sürecimizle ilgili değil. Bu konuda firmaların, kurumların kendi yasal haklarını kullanması. Çok sık gerçekleşen bir şey değil açıkçası. Dolayısıyla biz kamuoyuna bu duyurularımızı yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

        Yumaklı, bir başka gazetecinin "Yayınladığınız sitelerde halen satışları devam eden ürünler, gıdalar var. Bunların satışının devam etmesi normal midir?" sorusun ise şöyle yanıtladı:

        "Biz kontrollerimizi yaptığımızda herhangi bir ürünün satışı aşamasında o parti eğer bir uygunsuzluğa sahipse onunla ilgili gerekli uygulamaları yapıyoruz. Yani tespit ve analizden sonra onların piyasadan çekilmesi, imha edilmesi gibi hususlar gerçekleşiyor. Ancak her üretimin de bütün partilerinin aynı içeriğe sahip olacağı anlamına gelmiyor, dolayısıyla herhangi bir uygunsuzluk içermeyen ürünlerin satışı ebetteki devam edecek. Bu mücadele hem bizler hem vatandaşlarımız hem de tüketicinin bütün haklarına riayet eden üreticilerimizle birlikte yürüteceğimiz bir mücadele; toplamda bütün işletmelerimizi aynı kefeye koymak gibi bir yanlışa düşmemek gerek. Ancak vatandaşımızın sağlığını tehlikeye düşürecek gıda üretimlerinin ya da uygulamalar veya etiketinde yazdığı şekilde o ürünü üretmeyip de üreticinin yanıltılmasına sebep olacak hususlara da herhangi bir toleransımız olmayacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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