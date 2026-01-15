Habertürk
Habertürk
        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 23:11 Güncelleme: 15.01.2026 - 23:11
        
        Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda gece gündüz çalışma yapan ekipler yolu ulaşıma açtı.

        Ekipler, kar püskürtme (rotatif) aracı ile yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

