Kar ve tipi nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı. Kentte etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gün önce ulaşıma kapatılan yolda Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi bulduğu Kağızman-Ağrı kara yolunda gece gündüz çalışma yapan ekipler yolu ulaşıma açtı. Ekipler, kar püskürtme (rotatif) aracı ile yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

