Kars'ta 1 kişinin öldüğü 4 kişinin ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Kaçan sürücüyü bulmak için ise polisler çalışma başlattı.

Yaralılardan G.E. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaralılar, olay yerine gelen Ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sürücü T.G. ile araçta bulunan G.E, F.E, A.G. ve L.G. ağrı yaralandı.

Kent merkezinde, Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile İsmail Aytemiz Caddesi'nden gelen T.G. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Kars Tren Garı Kavşağı'nda çarpıştı.

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