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        Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:08
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        Sarıkamış'ta Muhtarlar Günü kutlandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Tören, Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Sarıkamış Muhtarlar Derneği Başkanı Fırat Gök, toplumsal hayatın önemli yapı taşlarından ve yerel demokrasinin en eski örneğinin muhtarlık olduğunu söyledi.

        Gök, Osmanlıdan bu yana muhtarlığın en eski müesese olduğunu belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Muhtar demokrasinin temel taşıdır'. Bizler, vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi yürütmekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Ufuk Özben, kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileriyle mahalle ve köy muhtarları katıldı.

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