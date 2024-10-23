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        Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

        Kars'ta kullandığı otomobilin tavanında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:40 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:40
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        Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
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        Kars'ta kullandığı otomobilin tavanında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği "Şila" desteğiyle yapılan aramada, otomobilin tavanına gizlenmiş 30,41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü C.B (30), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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