Kars'ta otomobilinin tavanında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı
Kars'ta kullandığı otomobilin tavanında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Kars'ta kullandığı otomobilin tavanında uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Şila" desteğiyle yapılan aramada, otomobilin tavanına gizlenmiş 30,41 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü C.B (30), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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