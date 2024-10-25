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        Kars'ta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı

        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:49
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        Kars'ta Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen sahte pasaportla yakalandı
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        Kars'ta, yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen, sahte İran pasaportuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürdü.

        Ekipler, bu kapsamda Kars Tren Garı'nda yaptığı denetimlerde, 6 Afganistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenlerin üzerinde sahte İran pasaportları ele geçirildi.

        Yapılan parmak izi sorgusunda M.M'nin "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit edildi.

        Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece "resmi belgede sahtecilik" suçundan "Erzurum Geri Gönderme Merkezini terk etmeme" adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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