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        Kars'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

        Kars'ta bir tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 19:13 Güncelleme: 28.10.2024 - 19:51
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        Kars'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
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        Kars'ta bir tır ile 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

        Kars-Erzurum kara yolu Sanayi Kavşağı'nda bir tır ile 5 otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle 2 sürücü otomobillerinde sıkıştı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine ulaşan ekipler, araçlarında sıkışan 2 sürücüyü kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

        Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Z.B'nin (37) genel sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapanan Kars-Erzurum kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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