Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka'da Cumhuriyet'in 101'inci yılı kutlandı

Kars'ın Sarıkamış, Kağızman ve Akyaka ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Sarıkamış Hükümet Konağı önündeki törene, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, 9. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Baş Savcısı Ömer Faruk Gözeger, gaziler, daire amirleri, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Enis Aslantatar, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Aslantatar ve protokol üyeleri, tören alanındaki vatandaşların, öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Aslantatar, törendeki konuşmasında, Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle minnetle andıkları ifade ederek, "Türk insanı Cumhuriyet sayesinde teba olmaktan çıkıp vatandaş haline gelmiş, devletin yegane ve gerçek sahibi olmuştur. Milletimiz sevinçte, kederde zor günde, ortak kader anlayışına sahip çıkmıştır. Cumhuriyet, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisiyle kadın, erkek, yaşlı, genç demeden kan ve gözyaşlarıyla yazdığı eşsiz bir destandır." dedi. Konuşmaların ardından, öğrencilerin hazırlamış olduğu bayrak ve halka oyunları gösterisi yapıldı, şiir ve türkülerin okundu.

Program, okullar arasında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesiyle sona erdi. - Kağızman Kağızman'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. İstiklal Alanında yapılan kutlamaya Kağızman Kaymakamı Okan Daştan,Cumhuriyet Başsavcısı Atakan Fodul, Belediye Başkan yardımcısı Güner Hatay, Garnizon Komutanı Binbaşı Engin Demirhan, İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Sinan Çil, Gençlik ve Spor Müdürü Alaaddin Karagül ile vatandaşlar katıldı.

Özel Melekler Evi Rehabilitasyon Merkezi öğrenciler, Cumhuriyetin 101. yılına özel 100 adet Türk bayraklı balon uçurdu. Etkinlik halk oyunları gösterisi ile kick boks gösterisiyle sona erdi. - Akyaka Akyaka ilçesine bağlı köylerde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Yerlikavak köyünde düzenlenen etkinlikte çocuklar ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle köyde yürüyüş gerçekleştirdi. Köyü gezen çocuklar daha sonra okullarına dönerek kutlama programı düzenledi. Akyaka Tren Garı önünde düzenlenen törende ise Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, öğrenciler hazırladıkları etkinlikleri gösterdi.