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        Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı

        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:43 Güncelleme: 31.10.2024 - 23:08
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        Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı
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        Kars'ta akülü aracıyla evinin önünde oynadığı sırada "maganda kurşunu" isabet etmesi sonucu 6 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 9 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna iki gün önce düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 7 şüpheli ise sağlık kontrolünden ardından adliyeye çıkarıldı.

        Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi, 5 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

        Olaya karıştığı tespit edilen Hasçiftlik köyü Muhtarı Ahmet A, Başkaya köyü muhtarı Yakup Y, Mehmet A, Kazım Y. ve Yusuf Y, "Kasten adam öldürmek" suçundan mahkemece tutuklandı.

        Kentte 29 Ekim'de yaşanan olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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