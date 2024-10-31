Kars'ta çocuğun "maganda kurşunu"yla ölümüne ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Kentte 29 Ekim'de yaşanan olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, silahlı saldırıya düğün salonundan da karşılık verildiğini tespit etmiş ve iki taraftan 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

İnönü Caddesi üzerindeki bir düğün salonuna iki gün önce düzenlenen silahlı saldırıda, evinin önünde akülü aracıyla oynadığı sırada kurşun isabet eden ve kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 6 yaşındaki Muhammet Poyraz Erdağı'nın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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