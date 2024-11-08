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        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz Kars'tan Iğdır'a, oradan Dilucu'na, oradan da Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan da Ermenistan üzerinden Zengezur yolu vasıtasıyla Azerbaycan'a ve Bakü'ye gidecek olan bir hatla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 18:55 Güncelleme: 08.11.2024 - 19:05
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        Bakan Uraloğlu, Kars'ta İl Koordinasyon Toplantısı'nda konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz Kars'tan Iğdır'a, oradan Dilucu'na, oradan da Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan da Ermenistan üzerinden Zengezur yolu vasıtasıyla Azerbaycan'a ve Bakü'ye gidecek olan bir hatla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz." dedi.

        Uraloğlu, Kars Valiliği'nde düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan'daki Aşık Şenlik Tüneli'nin açılışı dolayısıyla bölgede olduğunu söyledi.

        Geniş bant internet abonesi sayısının Kars nüfusundan fazla olduğunu belirten Uraloğlu, bu kapsamda altyapıya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

        Uraloğlu, Bakanlık olarak Kars'a yaklaşık 46 milyar liralık yatırım yaptıklarını ve Kars'ta 86 kilometre bölünmüş yol bulunduğunu dile getirerek, "Kars Harakani Havalimanı'nda biz pisti yeniden baştan yapıyoruz. Buradaki konforu, güvenliği sağlayacak şekilde inşallah önümüzdeki senenin sonuna kalmadan bitirmiş olacağız. Havalimanımızda haftalık 60, günlük ortalama 7-8-9 sefere yakın seferler yapılıyor. Bu anlamda bazı taleplerin de olduğunu biliyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde bunları da değerlendireceğiz." diye konuştu.

        Bakü-Tiflis-Kars hattının önemine işaret eden Uraloğlu, kendileri için kıymetli olan bu hattı aktif hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

        Bakan Uraloğlu, orta koridorda bulunan bu hattan şimdiye kadar istenilen miktarda yük taşınamadığını belirterek şunları kaydetti:

        "Ama bundan sonra çok hızlı ve artan şekilde yük taşıdığını hep beraber göreceğiz. Dolayısıyla bu bizim için kıymetli. Ama 'ulaştırma koridorlarını mutlaka çeşitlendirmemiz gerekir' yaklaşımıyla biz Kars'tan Iğdır'a, oradan Dilucu'na, oradan da Nahçıvan'a ve Nahçıvan'dan da Ermenistan üzerinden Zengezur yolu vasıtasıyla Azerbaycan'a ve Bakü'ye gidecek olan bir hatla ilgili çalışmaları da yürütüyoruz."

        Azerbaycan tarafından çalışmaların belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Uraloğlu, "Kars ile Dilucu arasındaki yaklaşık 224 kilometrelik kesimin ihalesini de yaptık. İnşallah önümüzdeki senenin ilk aylarında onun çalışmasına başlamış olacağız. Daha doğrudan bir hat, yani hızlı tren standartlarında saatte 200 kilometre. Hem yük hem de yolcu taşıyacak olan bir hattın yapımına inşallah önümüzdeki sene başlıyoruz." dedi.

        Turistik Doğu Eksperi seferlerinin de tekrar kış sezonunda başlayacağını dile getiren Uraloğlu, Kars ile Sivas arasındaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.

        Uraloğlu, daha sonra Kars Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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