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        Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 20:16 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:16
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        Kars'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
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        Kars'ta jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda, Susuz ilçesi kırsalında ikamet eden bir kişinin evinde arama yaptı.

        Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen objeler ile ruhsatsız av tüfeği, av tüfeğine ait 2 şarjör ile 7 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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