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        Kars'ta husumetli iki aile törenle barıştırıldı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 14:41 Güncelleme: 16.11.2024 - 14:41
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        Kars'ta husumetli iki aile törenle barıştırıldı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile barıştırıldı.

        İlçeye bağlı Karakale köyünde 4 ay önce Güzle ve Gözel aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasıyla iki aile arasında husumet oluştu.

        Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ve kanaat önderi Feyzullah Bey Camii imam hatibi Hüseyin Parlak'ın girişimleriyle iki aile, Karakale köyü taziye evinde törenle barıştırıldı.

        Kaymakam Daştan, buradaki konuşmasında, meydana gelen üzücü bir olayın bugün barışla sonuçlandırıldığını söyledi.

        Barışın önemine vurgu yapan Daştan, "Bu fedakarlığı gösteren, bize, topluma değer veren ailelerimize teşekkür ediyoruz. Toplum olarak ihtiyacımız barıştır. İnşallah buradaki barış, diğer köylerimizde yaşanan olaylar nedeniyle barışa da vesile olur. Barışa vesile olan, emek gösteren bütün arkadaşlarımıza özellikle iki ailemize teşekkür ediyorum." dedi.

        Din görevlisi Hüseyin Parlak da her iki ailenin de kendilerini kırmadığını belirterek, husumeti gideren aileleri barışa vesile olmaları dolayısıyla tebrik etti.

        Törene, Jandarma Karakol Komutanı Kıdemli Başçavuş Hüseyin Murat Özanlağan, Kağızman İlçe Emniyet Müdürü Serdar Ulusoy, İlçe Müftüsü Abdüsselam Çakmak ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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