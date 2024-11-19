Sarıkamış Belediyesinin sondaj çalışmaları

Sarıkamış Belediyesinin özellikle kışın yaşanan içme suyu sorununu gidermek için başlattığı sondaj çalışmaları sonuç verdi.

İstasyon Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmalarında, bir kuyuda 220 metre derinlikte içme suyuna ulaşıldı.

Belediye Başkanı Serdar Kılıç, AA muhabirine, kışın su sorunu yaşanmaması için bir süredir sondaj çalışmaları yaptırdıklarını söyledi.

Kış sezonunda kayak merkezi bölgesindeki işletmelerde aşırı tüketim olduğunu ifade eden Kılıç, "Özellikle kışın kayak sezonunun açılmasıyla bölgedeki otel, apart ve diğer işletmelerde su tüketimi çok fazla oluyor. İlçedeki mahallelerde ve kayak merkezi bölgesinde insanlar içme suyu sorunu yaşamasın diye böyle bir çalışma yaptık. Şu anda yerin 220 metre altında saniyede 12 ve günde 43 bin 200 litre akan doğal kaynak suyu bulduk. Bu suyu 200 metre uzunluğunda ilave içme suyu hattı ile arıtma tesisine bağlayarak şimdiden önlemimizi aldık." diye konuştu.