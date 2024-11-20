Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        "Bronşektazi" hastası kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta öksürükle ağzından kan gelen ve hastalığına teşhis konulamadığı için birçok doktora başvuran kadın, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde "bronşektazi" tanısı konulduktan sonra 4 saat süren kapalı akciğer ameliyatıyla iyileşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 11:59 Güncelleme: 20.11.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bronşektazi" hastası kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta öksürükle ağzından kan gelen ve hastalığına teşhis konulamadığı için birçok doktora başvuran kadın, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde "bronşektazi" tanısı konulduktan sonra 4 saat süren kapalı akciğer ameliyatıyla iyileşti.

        Öksürükle ağzından kan gelen 5 çocuk annesi 49 yaşındaki Maynur Öğedik, hastalığına çare bulunması için yaklaşık 6 ay birçok ilde doktor doktor gezdi.

        Teşhis konulamadığı için tedavisine başlanamayan Öğedik, bir yakınının önerisiyle KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Güntuğ Batıhan'a başvurdu.

        Yapılan tetkiklerde halk arasında akciğer çürümesi olarak bilinen "bronşektazi" tanısı konulan Öğedik, hastanede video yardımlı torakoskopik cerrahi yöntemiyle yapılan ve 4 saat süren kapalı akciğer ameliyatıyla sağlığına kavuştu.

        - "Bu hastalığın tanısı gözden kaçabiliyor"

        Doç. Dr. Güntuğ Batıhan, AA muhabirine, kentte birçok başarılı ameliyat yaptıklarını ve bunlardan bazılarının ender nitelikte olduğunu söyledi.

        Hastanede nadir yapılan bir ameliyatı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden Batıhan, şöyle konuştu:

        "Hastamız halk arasında akciğer çürümesi olarak bilinen ve tıp dilinde bronşektazi olarak isimlendirilen bir hastalıktan muzdaripti. Başka göğüs hastalıklarıyla karışması sebebiyle bu hastalığın tanısı tabii ki gözden kaçabiliyor, uzun süre tanı almadan hastalar doktor doktor dolaşabiliyor. Biz tanımızı koyduk, cerrahi kararı aldık ve başarılı bir kapalı ameliyatla sol akciğerin hasarlı olan üçte ikisinin çıkartılmasıyla gerçekleştirdiğimiz ameliyatla hastamız şifa buldu. Şu an herhangi bir kanaması yok, derlenme sürecinde, şu an biraz ameliyat sonrası tabii ki ağrıları var."

        Batıhan, kapalı ameliyatın bazı avantajları olduğundan bahsederek, bu yöntemle yapılan operasyonlarda daha ufak kesilerle işlem yapıldığını dile getirdi.

        - "Kapalı ameliyat, her merkezde yapılan işlemler değil"

        Kapalı ameliyatın hastaya konfor sağladığını vurgulayan Batıhan, "Bugün ikinci gün olmasına rağmen hastamız yürüyor, dolaşıyor, kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabiliyor. Açık ameliyata göre nispeten daha az bir ağrısı var. Kapalı ameliyatımızın faydaları bunlar. Her merkezde yapılan işlemler değil, özellikle bu tarz enfeksiyon hastalıklarında genellikle açık ameliyat tercih edilebiliyor. Biz kapalı ameliyat gerçekleştirerek hastamıza şifa bulmasına yardımcı olduk." dedi.

        Batıhan, hastayı 2-3 gün içinde taburcu edeceklerini dile getirdi.

        Sağlığına kavuşan Maynur Öğedik de kendisini iyileştiren hastane ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        Hamile kadına sokakta darp!
        Hamile kadına sokakta darp!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        Asgari ücrete bir de böyle bakın
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        Güreş şirketi kurucusu Eğitim Bakanlığı'na aday
        İkinci First Lady'lik dönemi stili
        İkinci First Lady'lik dönemi stili

        Benzer Haberler

        Köyde içme suyu sorunu çözülünce kadınlar hatıra ormanı kurdu
        Köyde içme suyu sorunu çözülünce kadınlar hatıra ormanı kurdu
        Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir t...
        Kars'ta belediyenin temizlik görevlisinin Türk bayrağı hassasiyeti takdir t...
        Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar ve Belediye Başkanı Kılıç'tan kayak kulübüne...
        Sarıkamış Kaymakamı Aslantatar ve Belediye Başkanı Kılıç'tan kayak kulübüne...
        Sarıkamış Belediyesinin sondaj çalışmaları
        Sarıkamış Belediyesinin sondaj çalışmaları
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Kars'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı