Kağızman Kaymakamı'ndan köydeki çocuğa doğum günü sürprizi

Kaymakam Daştan, "Miraç'ın doğum günü olduğunu öğrendik, bizler de pastasını alarak kendisini yalnız bırakmak istemedik. Miraç’a, mutlu olacağı ömür boyu güzel bir yaşam diliyorum." dedi.

İlçeye bağlı Karagüney köyünde okul yöneticileri ile öğrenciler, okulda öğrenim gören ve 7'nci yaş gününü kutlayan Miraç Kızıl'a sürpriz hazırladı.

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