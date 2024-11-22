Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramalarda ofisteki banyonun asma tavanına gizlenmiş biri kalaşnikof diğeri thompson marka 2 uzun namlulu silah ve susturucu, 5 uzun namlu şarjörü ve 119 uzun namlu fişeği ele geçirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki bir mimarlık ofisine operasyon düzenledi.

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