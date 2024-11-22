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        Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi

        Kars'ta mimarlık ofisine düzenlenen operasyonda, asma tavana gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 15:46 Güncelleme: 22.11.2024 - 15:46
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        Kars'ta mimarlık ofisinde 2 uzun namlulu silah ele geçirildi
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        Kars'ta mimarlık ofisine düzenlenen operasyonda, asma tavana gizlenmiş 2 uzun namlulu silah ele geçirildi, gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

        Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki bir mimarlık ofisine operasyon düzenledi.

        Ekiplerin iş yerinde yaptıkları aramalarda ofisteki banyonun asma tavanına gizlenmiş biri kalaşnikof diğeri thompson marka 2 uzun namlulu silah ve susturucu, 5 uzun namlu şarjörü ve 119 uzun namlu fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iş yeri sahibi Y.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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