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        Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için çalışma yürütülüyor

        CÜNEYT ÇELİK/ÖZGEN BEŞLİ - Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve 2019-2021 döneminde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:01
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        Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için çalışma yürütülüyor
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        CÜNEYT ÇELİK/ÖZGEN BEŞLİ - Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı olan ve 2019-2021 döneminde tamamen kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için çalışma yapılıyor.

        Kars'ın Arpaçay ilçesinde yer alan ve "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme" ile korunan gölün, 416 hektarlık Ramsar Alanı bulunuyor.

        Afrika-Avrasya göç yolunda bulunması dolayısıyla birçok kuş türüne ev sahipliği yaparken çevresel etkenler nedeniyle kuruyan Kuyucuk Gölü'nün yeniden "kuş cenneti" olması için Yarının Suyu Programı'yla valilik öncülüğünde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, KuzeyDoğa Derneği tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Deniz seviyesinden 1627 metre yükseklikte bulunan ve yürütülen sondaj çalışmalarıyla su verilmesine rağmen yağış azlığı yüzünden bölgedeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını buradan karşılaması nedeniyle göldeki su tamamen çekildi.

        - Sondajla su çıkarıldı, savaklar oluşturuldu

        Bölgenin yeniden "kuş cenneti" haline gelmesi için ilk etapta insan eliyle yapılan ve bölgeye gelen ana su kaynağının önünü kesen tüm set göletler İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleriyle yıkıldı.

        Ayrıca bölgedeki besicilerin de hayvanların su ihtiyacını karşılamada mağdur olmaması için sondajla su çıkarıldı ve bölgeye enerjisini güneşten alan savaklar oluşturuldu.

        Böylelikle tamamen kuruma tehlikesi altındaki Kuyucuk Gölü'nün, çevresinde doğanın korunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonrası yeniden kuşlara ev sahipliği yapması amaçlanıyor.

        - "Kuyucuk Gölü 3 yıldır kurtarılmaya çalışılıyor"

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Kuyucuk Gölü'nün üst bölgesinde bulunan hayvan su içme göletlerinin, kurumaya yol açan nedenlerden biri olduğunu söyledi.

        Valilik koordinesiyle yapılan çalışmalarda hayvan sulama göletlerinin kaldırıldığını ifade eden Çoban, "Önümüzdeki sezon 2025 yılıyla birlikte Kuyucuk Gölü dağdan gelen suya kavuşmuş olacak. Bu çalışma çok önemli çünkü farklı kurumların işbirliğiyle Kuyucuk Gölü 3 yıldır kurtarılmaya çalışılıyor. Türkiye'de Kuyucuk Gölü çok önemli bir noktada, Türkiye'nin 13'üncü Ramsar Alanı ve uluslararası anlamda da önemli bir yere sahip." dedi.

        Çoban, set göletlerin yıkılmasıyla gölün doğal suyuna kavuşmuş olacağını belirterek, şöyle konuştu:

        "Kuyucuk Gölü ümit ediyoruz ki 2025 yılında kuşlarına kavuşmuş olacak. Bu çalışmalar bittiğinde baharla birlikte derelerin temizlenmesi Devlet Su İşleri 24. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılacak. Ekipler şu anda saha incelmelerini gerçekleştiriyor. Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla göl doğal suyuna tamamen kavuşacak. Bu çalışmalarla Kuyucuk Gölü'nün önündeki tüm engeller bugün itibarıyla kaldırılmış durumda, artık bundan sonrasını doğaya bırakmış olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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