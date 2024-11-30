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        Kars'taki trafik kazasında yaralanan 13 öğretmenden 12'si taburcu oldu

        Kars'ta, dün öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarptığı kazada yaralanan ve hastanelerde tedaviye alınan 13 öğretmenden 12'si taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 18:59 Güncelleme: 30.11.2024 - 18:59
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        Kars'taki trafik kazasında yaralanan 13 öğretmenden 12'si taburcu oldu
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        Kars'ta, dün öğretmenleri taşıyan minibüsün otomobile çarptığı kazada yaralanan ve hastanelerde tedaviye alınan 13 öğretmenden 12'si taburcu edildi.

        Süleyman Tut idaresindeki 36 M 0083 plakalı öğretmenleri taşıyan minibüsün, Tekneli köyü girişinde öğretmen Adem Yıldız'ın kullandığı 36 SB 254 plakalı otomobile arkadan çarptığı kazada yaralanan ve kentteki hastanelere kaldırılan 13 öğretmenden 12'sinin tedavisi tamamlandı.

        Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde son kontrolleri tamamlanan öğretmenlerden N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C, ve F.K. taburcu edildi.

        Öğretmen Yıldız'ın tedavisi ise Harakani Devlet Hastanesi'nde sürüyor.

        İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Kaya da hastaneye giderek Yıldız'ın sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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