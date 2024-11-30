Kars'taki trafik kazasında yaralanan 13 öğretmenden 12'si taburcu oldu

Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde son kontrolleri tamamlanan öğretmenlerden N.A, M.T, M.E, A.Ç, M.K, F.U, B.Ç, E.Z.Y, B.K, E.K, M.C, ve F.K. taburcu edildi.

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