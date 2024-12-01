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        Kars'ta aç kalan tilkileri ekmekle beslediler

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken tilkileri vatandaşlar ekmekle besledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 13:04 Güncelleme: 01.12.2024 - 13:12
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        Kars'ta aç kalan tilkileri ekmekle beslediler
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken tilkileri vatandaşlar ekmekle besledi.

        İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü ilçede, tilkiler Tepe Mahallesinde evlerin önüne geldi.

        Aç kalan tilkiler mahalleli tarafından ekmekle beslendi.

        Vatandaşlardan Ömer Ayan, AA muhabirine, havaların aşırı derecede soğuduğunu belirterek, "Tilkiler aç kalıyor, ormanda beslenemiyorlar. Bizim peşimize dolaşıyorlar, bize alıştılar, yabancılık çekmiyorlar. Biz de onlara ekmek veriyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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