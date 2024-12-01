Kars'ta aç kalan tilkileri ekmekle beslediler

Vatandaşlardan Ömer Ayan, AA muhabirine, havaların aşırı derecede soğuduğunu belirterek, "Tilkiler aç kalıyor, ormanda beslenemiyorlar. Bizim peşimize dolaşıyorlar, bize alıştılar, yabancılık çekmiyorlar. Biz de onlara ekmek veriyoruz." diye konuştu.

İlçede kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava soğuk hava, yaban hayvanlarını da olumsuz etkiledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.