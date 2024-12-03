Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Polis ekiplerince yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan Y.A'nın (30) üst aramasında, 48,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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