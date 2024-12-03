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        Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 11:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 11:39
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        Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kars'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Kars-Iğdır kara yolundaki yolcu otobüsünü durdurdu.

        Polis ekiplerince yapılan aramada, otobüste yolcu olarak bulunan Y.A'nın (30) üst aramasında, 48,62 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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