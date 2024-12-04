Kafkas Üniversitesi (KAÜ) ile Ardahan Üniversitesi'nin iş birliğiyle Kars'ta "Anadolu'dan renkler" konseri düzenlendi.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi ile Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Ahmet Arslan Kongre ve Kültür Merkezi'nde ortaklaşa düzenlediği konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Halk Müziği dinletisinin sunulduğu konserde, Ardahan Üniversitesinde görevli Dr. Öğretim Üyesi Turgay Akdağoğlu'nun seslendirdiği eserler beğeni topladı.

KAÜ Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan, konserde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu akşam sanat, türküler, sanatçılar konuşacak. Kafkas Üniversitesi, Ardahan ve Iğdır Üniversitelerine hamilik eden bir üniversite. Ardahan ve Iğdır Üniversiteleriyle inşallah diyaloğumuz, iş birliğimiz daha da güçlenir ve artar." dedi.