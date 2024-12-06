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        Traktörüyle Kars Çayı'na düşen sürücü öldü

        Traktörüyle manevra yaparken Kars Çayı'na düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:27
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        Traktörüyle Kars Çayı'na düşen sürücü öldü
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        Traktörüyle manevra yaparken Kars Çayı'na düşen sürücü hayatını kaybetti.

        Niyazi S. (63) idaresindeki 36 ABD 737 plakalı traktör, gece saatlerinde sürücüsünün manevra yaptığı sırada Cumhuriyet köyü mevkisinde Kars Çayı'na düştü.

        Sabah saatlerinde köyden işe giden bazı vatandaşlar, traktörü suda görmeleri üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun derin olması nedeniyle traktörün çıkarılması için olay yerine İl Özel İdaresine ait vinç getirildi.

        Vinç yardımıyla sudan çıkartılan traktörün kabinindeki sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        Sürücünün cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bu arada, kısmen buz tutan Kars Çayı'na gömülen traktörün kapalı kabin olması nedeniyle sürücünün buradan çıkamadığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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