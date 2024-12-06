Traktörüyle Kars Çayı'na düşen sürücü öldü

Bu arada, kısmen buz tutan Kars Çayı'na gömülen traktörün kapalı kabin olması nedeniyle sürücünün buradan çıkamadığı belirtildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suyun derin olması nedeniyle traktörün çıkarılması için olay yerine İl Özel İdaresine ait vinç getirildi.

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