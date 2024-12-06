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        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:53
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        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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        Kars'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kars istikametinden Digor ilçesine doğru giden D.Y'nin kullandığı 29 DC 939 plakalı hafif ticari araç, TOKİ bölgesinde ana yola çıkan H.E yönetimindeki 33 KY 444 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü H.E ile aracında bulunan B.Y, C.Y ve 3 yaşındaki H.Y yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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