Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.
Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.
Mihralibey Ortaokulu öğrencisi Y.K, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi E.A'yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bıçakla yaralanan E.A. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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