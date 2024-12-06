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        Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı

        Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:00 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:00
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        Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı
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        Kars'ta çıkan kavgada lise öğrencisi bıçakla yaralandı.

        Mihralibey Ortaokulu öğrencisi Y.K, tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, Cumhuriyet Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi E.A'yı bacağından bıçaklayarak yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bıçakla yaralanan E.A. ambulansla Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Y.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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