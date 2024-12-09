Kars'ta kurt ve tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurt ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kurt ve kızıl tilkiler, karla kaplı arazide yiyecek ararken görüntülendi.
Kar yağışıyla doğanın beyaza büründüğü ilçe kırsalında, yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
İlçeye bir kilometre uzaklıktaki Çamaşır Dere ve Hançerli düzü bölgesindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kurt ve tilkiler objektife yansıdı.
Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.
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