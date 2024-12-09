Kars'ta kurt ve tilkiler karlı arazide yiyecek ararken görüntülendi

Bir süre karlı arazide gezinen yaban hayvanları, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

İlçeye bir kilometre uzaklıktaki Çamaşır Dere ve Hançerli düzü bölgesindeki karlı arazide yiyecek arayışına çıkan kurt ve tilkiler objektife yansıdı.

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