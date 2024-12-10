Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 10.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:30 facebook

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