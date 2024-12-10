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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu

        Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:30
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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu
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        Erzurum, Kars ile Ardahan'da yoğun sis ve kırağı etkili oldu.

        Erzurum şehir merkezinde iki gündür devam eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Araçların üzerine soğuk havadan korumak için battaniyelerin örtüldüğü kentte, ağaçlarda da kırağı oluştu.

        - Kars

        Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Kars'ta, gece başlayan kar sabah yerini soğuk havaya bıraktı.

        Soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlara kırağı düştü.

        Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece ölçüldü. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

        Kars-Erzurum kara yolu Mescitli mevkisinde araçlar kontrollü şekilde ilerleyebildi.

        Araçlar, ağaçlar ve bitkilere kırağı yağan ilçede vatandaşlar, otomobillerinin buz tutan camlarını kazıdı.

        Sarıkamış Allahuekber Şehitliği'ndeki asker heykeline de kırağı düştü.

        - Ardahan

        Ardahan'da da sis ve kırağı etkili oldu.

        Kent genelindeki sis yer yer görüş mesafesini düşürdü.

        Göle ilçesinde de sis ve kırağı etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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