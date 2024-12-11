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        Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı

        CÜNEYT ÇELİK - Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer aldığı Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:07 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:07
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        Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesi yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı
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        CÜNEYT ÇELİK - Yayladaki yaşamdan gravyer başta olmak üzere çeşit çeşit peynirin üretimine kadar her aşamanın yer aldığı Kars'taki tarihi Süvari Tabyası'nda kurulan Türkiye'nin ilk tematik Peynir Müzesi, bu yıl yaklaşık 75 bin ziyaretçi ağırladı.

        Gravyer, çeçil ve kaşar başta olmak üzere birçok peynir çeşidinin üretildiği kent, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile Anadolu Efes ortaklığında yürütülen "Gelecek Turizmde Projesi" kapsamında 2020'de dünyanın 18'inci peynir rotası olarak belirlendi.

        Tarihi tabyada kurulan Kars Peynir Müzesi'nde, büyükbaş hayvanların tükettiği endemik bitkiler, ahır bölümü, süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynirin yapım sürecinin anlatıldığı bölümler bulunuyor.

        Mart 2022'de hizmete açılan ve 1100 metrekare dolaşılabilir alanı bulunan müzede, kentte üretilen ve birçok peynire tat veren endemik çiçekler de tanıtılıyor.

        Kars'ta üretilen gravyer peyniri kalıplarının ziyaretçilerini karşıladığı müzenin tabya olmasıyla da dikkati çekiyor.

        Gravyer yapımı, peynir salonu, video odası, temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, Kars evleri, şef ve atölye bölümlerinin yer aldığı müzeyi gezen ziyaretçiler, yaylalarda elde edilen sütün peynire dönüşüm serüvenini öğreniyor.

        - Ziyaretçi potansiyeli her yıl artıyor

        Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk tematik peynir müzesinin artık bilinir bir yer haline geldiğini söyledi.

        Müzenin tanınmaya başladığından bu yana ziyaretçi potansiyelinde bir artış olduğunu dile getiren Koç, "Geçtiğimiz sene 60 bin civarında ziyaretçi potansiyelimiz varken bu sene 75 binleri zorluyoruz, bu bizim için sevindirici bir durum." dedi.

        Koç, müzeye, yerli ve yabancı turistlerin özellikle yazın çok yoğun ilgi gösterdiğini, karavanlarla gelen çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunu söyledi.

        - "Kars, peynirin başkentidir"

        Turistik Doğu Ekspresi'nin başlamasıyla müzeye ziyaretlerin daha da artacağını anlatan Koç, şöyle devam etti:

        "Turistik Doğu Ekspresi'nin dört gözle bekliyoruz. Burası Türkiye'deki ilk tematik aynı zamanda da dünyanın en büyük peynir müzesi, o yüzden ziyaretçilerimiz geldiği zaman şaşkınlıkla burayı geziyor ve çok mutlu oluyor. Tabya içerisinde yer alan binamız da çok özel. Müzede kültürel anlamda peynirlerimiz bizim için çok önemli çünkü Kars, peynirin başkentidir." dedi.

        Müzeyi hem kültürel hem de gastronomi açısından değerlendiren Koç, şunları kaydetti:

        "Gravyer, kaşar, Türkiye'de sadece Kars'ta üretilen peynirleri maketlerle anlatıyoruz, bazılarını görsel ve videolarla ziyaretçilere gösteriyoruz. Müzede Kars peynirleriyle yapılmış çeşitli yemeklere yer vermeye başladık. Kars Baltık Mimarisi Osmanlı evlerinden de burada bahsediyoruz. Hem tarihi hem de kültürel açıdan müzemizde birçok şeye yer verdik. Peynirin yolculuğu bizim için çok önemli. Sütün nasıl elde edildiği, peynirin tüm yapım aşamalarına dair tüm serüvenini burada ziyaretçilerimize gösteriyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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