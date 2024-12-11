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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı

        Kars'ta, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 15:33 Güncelleme: 11.12.2024 - 15:33
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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada polis memuru yaralandı
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        Kars'ta, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 polis memuru yaralandı.

        M.A. idaresindeki 34 RR 4809 plakalı otomobil, yoğun sis ve buzlanmanın bulunduğu Kars-Digor kara yolu TOKİ kavşağında, polis memuru C.B. yönetimindeki 66 ABP 327 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, polis memuru C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve AFAD ekipleri yönlendirildi. C.B, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Öte yandan, bölgede etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, başka kazaların olmaması için ekipler yaklaşık 1 kilometre öncesinde sürücüleri yavaş gitmeleri konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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