Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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