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        Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı yaralandı

        Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı turist yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 20:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 20:51
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        Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı yaralandı
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        Kars'ta devrilen motokaravandaki 2 Hollandalı turist yaralandı.

        Bas Bernardus J. idaresindeki L-290-HB yabancı plakalı motokaravan, Kars-Ani kara yolu 1993 rakımlı Yahni Dağı geçidi mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın meydana geldiği bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

        Kazada yaralanan sürücü Bas Bernardus J. ile araçta bulunan Esmee U, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Hollandalı turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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