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        GÜNCELLEME - Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan şehir merkezini Göle ilçesine bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 23:59 Güncelleme: 14.12.2024 - 23:59
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        GÜNCELLEME - Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kars'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan şehir merkezini Göle ilçesine bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunu tüm araçların geçişine kapattı.

        Ekipler, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dünden beri yapılan çalışmalar neticesinde yol ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin zaman zaman açmakta zorluk çektiği yolda, tipi nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

        Bu arada yolda kalan tur minibüsü ekiplerce kurtarılarak Kars merkeze getirildi. Araçta bulunan 18 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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