GÜNCELLEME - Kars-Göle kara yolu ulaşıma açıldı

Bu arada yolda kalan tur minibüsü ekiplerce kurtarılarak Kars merkeze getirildi. Araçta bulunan 18 kişinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince dünden beri yapılan çalışmalar neticesinde yol ulaşıma açıldı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kars-Göle kara yolunu tüm araçların geçişine kapattı.

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