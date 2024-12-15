Kars-Ardahan kara yolunda mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Kentte üç gündür kar yağışıyla etkili olan tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.
Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Kars-Ardahan kara yolunda ilerleyen 20 araç mahsur kaldı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalan 20 araç kurtarıldı.
Yolda kar küreme çalışmasını gerçekleştiren ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyretmelerini sağlıyor.
Bazı tır sürücüleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçe girişinde bekledi.
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