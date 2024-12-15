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        Kars-Ardahan kara yolunda mahsur kalan 20 araç kurtarıldı

        Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:37
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        Kars-Ardahan kara yolunda mahsur kalan 20 araç kurtarıldı
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        Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

        Kentte üç gündür kar yağışıyla etkili olan tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Kars-Ardahan kara yolunda ilerleyen 20 araç mahsur kaldı.

        Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalan 20 araç kurtarıldı.

        Yolda kar küreme çalışmasını gerçekleştiren ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyretmelerini sağlıyor.

        Bazı tır sürücüleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçe girişinde bekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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