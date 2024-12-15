Kars'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.
Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.
Ö.S. idaresindeki 75 AAL 924 plakalı otomobil, Kars-Ardahan kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde, E.A'nın kullandığı 06 BAP 949 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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