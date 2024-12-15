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        Kars'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı

        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 23:22 Güncelleme: 15.12.2024 - 23:31
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        Kars'ta çarpışan iki otomobilin sürücüleri yaralandı
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        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ağır yaralandı.

        Ö.S. idaresindeki 75 AAL 924 plakalı otomobil, Kars-Ardahan kara yolunun hayvan pazarı mevkisinde, E.A'nın kullandığı 06 BAP 949 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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