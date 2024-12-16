Kars Barajı'nın yüzeyi soğukların etkisiyle buz tuttu
Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.
Soğuk havanın etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu.
Boğazköy köyü mevkisindeki barajın buzla kaplı hali dronla görüntülendi.
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