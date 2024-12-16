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        Kars Barajı'nın yüzeyi soğukların etkisiyle buz tuttu

        Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:15
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        Kars Barajı'nın yüzeyi soğukların etkisiyle buz tuttu
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        Dondurucu soğukların etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

        Soğuk havanın etkisiyle Kars Barajı'nın yüzeyi tamamen dondu.

        Boğazköy köyü mevkisindeki barajın buzla kaplı hali dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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