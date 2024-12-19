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        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklara başlandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:34 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:59
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        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklara başlandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 4-5 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklar yapılmaya başlandı.

        Osmanlı ordusunun 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler için harekatın 110. yılında anma etkinlikleri düzenlenecek.

        Sarıkamış ilçesindeki etkinlikler için belediye ekipleri yollarda temizlik ve düzenleme çalışması yaptı, meşaleli yürüyüşün yapılacağı Cumhuriyet Caddesi'ni boydan boya aydınlatma direkleriyle ışıklandırıldı.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, anma etkinlikleri için hazırlık çalışmalarının başladığını söyledi.

        Valilik koordinesinde Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade eden Kılıç, "Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılında, şehitlerimizin ruhuna yakışır şekilde anma programı yapmak için çalışıyoruz. Bu bağlamda gece meşaleli yürüyüş yapacağımız caddemizi ışıklandırdık. İlerleyen günlerde ilçemizi Türk bayrakları ve afişlerle donatacağız. Ayrıca etkinliklerin yapılacağı alanlarda çevre düzenlemesi çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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