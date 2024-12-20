"Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpekleri, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya kadar her alanda güvenlik güçlerinin yardımcısı oluyor.

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitimini tamamladıktan sonra Kars'a görevlendirilen 9 hassas burunlu köpek, katıldıkları çalışmalarda jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

Alanında uzman köpekler, hassas burunlarıyla araç, arazi, konut, iş yeri ve metruk binalarda yaptıkları aramalarda, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya her alanda güvenlik güçlerine destek oluyor.

Jandarma ekipleri, uyuşturucu aramada "Tabla", bomba aramada "Taş", kaçak çay ve tütün tespitinde "Vişne", arama kurtarmada "Meyve" ile "Fay", iz takipte "Düldül", asayişte "Vefa", mayın aramada "Yakın", erzak tespitinde ise "Pasta" isimli köpekleri kullanıyor.

- "Kayıp şahısların bulunması ve hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılıyor"

Köpeklerin başarılı görevler yaptığından bahseden Şahin, şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden seçilen profesyonel personeller de eğitim görmek için Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'ne gelmektedir. Burada yapılan eğitimler sonucunda başarılı olan köpek sorumluları, görevlerine başlamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığına gönderilen branş köpekleri, göreve başladıkları andan itibaren bölge durumuna göre operasyonlarda kullanılmaktadır. Bu operasyonlar bomba arama, iz takibi, mayın arama, kayıp şahısların bulunması, hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadırlar."