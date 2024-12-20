Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        "Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpekleri, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya kadar her alanda güvenlik güçlerinin yardımcısı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hassas burunlar" arama kurtarmadan kaçakçılığa kadar her alanda görev alıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta İl Jandarma Komutanlığının hassas burunlu köpekleri, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya kadar her alanda güvenlik güçlerinin yardımcısı oluyor.

        Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) eğitimini tamamladıktan sonra Kars'a görevlendirilen 9 hassas burunlu köpek, katıldıkları çalışmalarda jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor.

        Jandarma ekipleri, uyuşturucu aramada "Tabla", bomba aramada "Taş", kaçak çay ve tütün tespitinde "Vişne", arama kurtarmada "Meyve" ile "Fay", iz takipte "Düldül", asayişte "Vefa", mayın aramada "Yakın", erzak tespitinde ise "Pasta" isimli köpekleri kullanıyor.

        Alanında uzman köpekler, hassas burunlarıyla araç, arazi, konut, iş yeri ve metruk binalarda yaptıkları aramalarda, uyuşturucudan mayına, kaçakçılıktan arama kurtarmaya her alanda güvenlik güçlerine destek oluyor.

        Arama, kurtarma köpeği eğiticisi uzman jandarma Metin Şahin, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığında alanlarında uzman köpeklerin görev yaptığını söyledi.

        Jandarma Genel Komutanlığı emrinde görev yapan köpeklerin JAKEM Komutanlığı bünyesinde kurs görüp yetiştirildikten sonra alanlarına göre görevlendirildiğini anlatan Şahin, "Bu branşlar arama kurtarma, bomba arama, mayın arama, iz takip, çay tütün, uyuşturucu madde tespit, erzak tespit branşı şeklinde ayrılmaktadır." dedi.

        - "Kayıp şahısların bulunması ve hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılıyor"

        Köpeklerin başarılı görevler yaptığından bahseden Şahin, şunları kaydetti:

        "Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinden seçilen profesyonel personeller de eğitim görmek için Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'ne gelmektedir. Burada yapılan eğitimler sonucunda başarılı olan köpek sorumluları, görevlerine başlamaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığına gönderilen branş köpekleri, göreve başladıkları andan itibaren bölge durumuna göre operasyonlarda kullanılmaktadır. Bu operasyonlar bomba arama, iz takibi, mayın arama, kayıp şahısların bulunması, hayvan hırsızlıkları gibi faaliyetlerde de kullanılmaktadırlar."

        Şahin, hassas burunlu köpeklerin eğitimlerinin sürekli devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        Feci kaza! Aracı kontrol ederken...
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        AB protestoları 22 gündür sürüyor
        "Hacklensem de korkmam"
        "Hacklensem de korkmam"
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!
        Amazon çalışanlarından iş bırakma!

        Benzer Haberler

        İstanbul'a götürülmek için kesilen kazlar direklere asılarak kurutulmaya ba...
        İstanbul'a götürülmek için kesilen kazlar direklere asılarak kurutulmaya ba...
        Kars'ta patoz makinesinde uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi
        Kars'ta patoz makinesinde uzun namlulu silah ve fişek ele geçirildi
        Kars'ta park halindeki otomobil yandı
        Kars'ta park halindeki otomobil yandı
        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklara başlandı
        Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için hazırlıklara başlandı
        Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı
        Kars Sarıkamış'ta dereler ve göletler buzla kaplandı
        Kars ve Ağrı'nın ilçelerinde "Yerli Malı Haftası" kutlandı
        Kars ve Ağrı'nın ilçelerinde "Yerli Malı Haftası" kutlandı