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        Kars'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 21.12.2024 - 17:06
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        Kars'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Yusuf K. idaresindeki 41 PH 951 plakalı hafif ticari araç, İstiklal Mahallesi Kars-Sarıkamış çevre yolunda, Elif T'nin kullandığı 61 ER 779 plakalı otomobil ile çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Elif T'nin kullandığı araç ters döndü.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan Esra B. yaralandı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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