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        Tipi nedeniyle kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı

        Kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 00:03 Güncelleme: 28.12.2024 - 00:03
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        Tipi nedeniyle kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı
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        Kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı.

        Dün akşam kapatılan kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını tamamladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Kar, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Digor yolunda gerekli tuzlama ve temizlik çalışmaları tamamlanmış olup, yol ağır taşıt trafiğine açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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