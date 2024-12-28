Tipi nedeniyle kapatılan Kars-Digor kara yolu ulaşıma açıldı

Valilikten yapılan açıklamada, "Kar, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle tır trafiğine kapatılan Kars-Digor yolunda gerekli tuzlama ve temizlik çalışmaları tamamlanmış olup, yol ağır taşıt trafiğine açılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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