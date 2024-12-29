Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 167 şair, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için kaleme aldığı 241 şiirle Sarıkamış şehitlerini dizelerinde ölümsüzleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 12:00 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK - Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan 167 şair, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı için kaleme aldığı 241 şiirle Sarıkamış şehitlerini dizelerinde ölümsüzleştirdi.

        Kafkas Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öncülüğünde Sarıkamış Platformunun destekleriyle Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı dolayısıyla "Sarıkamış Şehitleri" şiir yarışması gerçekleştirildi.

        Yarışmaya Türkiye, Almanya, Macaristan, Azerbaycan ve Gürcistan'dan katılan 167 şair, mısralarında Sarıkamış şehitlerini anlattı. Şairlerin 241 şiiri "Kar Gülleri Sarıkamış Şehitleri Şiir Antolojisi" adındaki kitapta toplandı.

        "110. yıl anısına" ithafen hazırlanan 360 sayfalık kitapta bir araya getirilen şiirler, okuyucuları duygulandırdı.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, davet edildikleri Sarıkamış'ta takdim edilecek.

        - Sarıkamış şehitleri 4-5 Ocak'ta anılacak

        22 Aralık 1914'te başlayıp 15 Ocak 1915'te sona eren ve son 140 yılın en acı olayları arasındaki Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılında, Kars'ın Sarıkamış ilçesi ve harekatın başladığı Erzurum başta olmak üzere yurdun birçok şehrinde anma etkinlikleri organize edilecek.

        Harekatta şehit olanları anmak için Sarıkamış'ta her yıl ocak ayının ilk haftası düzenlenen yürüyüş ve etkinlikler, bu sene 4-5 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        - "Sonraki yıllara Sarıkamış şiirlerinin kalmasını arzu ettik"

        Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mitat Durmuş, AA muhabirine, Türk edebiyatında roman ve hikaye boyutunda yeterli sayıda eserin bulunabildiğini ancak şiir boyutunda Sarıkamış şehitlerine dair metin oluşturma imkanlarının olmadığını söyledi.

        Başarıların, hüzünlerin ve acıların sanata yeteri kadar işlenmediğine dikkati çeken Durmuş, "Sanatta işlenen eser, evrensel bir içerik kazanır. Biz de arzu ettik ki Sarıkamış'ta verilen 'don' emri karşısında donmayı göze almış fertlerin devlete, millete sadakatlerin son derece önemli ve anlamlı olduğunu, evrensel anlamda bunun işlenmesi gereken bir konu olduğunu düşündük. Uluslararası bir şiir yazma yarışması planlayarak sonraki yıllara Sarıkamış şiirlerinin kalmasını arzu ettik." dedi.

        Sarıkamış şiirleri yazma yarışmasının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Durmuş, "Bu eserler yarına, tarihe kalacak eserlerdir. Şiir metni gören şairlerin duygu ve düşüncelerini de aldık, bir toplumsal duyarlılık ortaya çıkmış oldu. Bu yarışma sayesinde 1918'de Rusya'da esir düşmüş bir Türk subayı tarafından yazılmış ilk tiyatro eserine ulaştık, metni Rusya'dan getirttik şimdi elimizde. Önümüzdeki yıl inşallah sahneye almayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

        - "İlginç ve çok güzel şiirler geldi"

        KAÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Balkaya ise yarışmaya katılımın fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

        Şiirlerin her birinin ayrı ayrı kıymetli olduğunu vurgulayan Balkaya, "Günümüz insanlarının, aydınlarının Sarıkamış'a bakışı nasıl, bunu merak ettik. Çok güzel karşılık aldık, şiirlerini bize ileten şairlerimiz bizi arayıp şiirlerini okurken gözyaşlarına hakim olamadı, çok duygusal anlar yaşadık. İlginç ve çok güzel şiirler geldi." ifadelerini kullandı.

        Balkaya, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Sarıkamış'la ilgili edebi metin yoktu, bu yarışmayla şiir antolojisi oluşmuş oldu. Ortada bir başarıdan söz edemiyoruz ama Sarıkamış, bizim milli kimliğimize, benliğimize çok büyük katkısı olan bir olaydır. Bunun halen günümüzde yaşıyor olduğunu görmek bizleri mutlu etti."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        "Neden peşimizden geliyorsun" diye sivil polislere saldırdılar!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Sevgilisini öldürmek için kiralık katil tuttu! Tuttuğu kiralık katil onu öldürdü
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Annesine tepki yağdı
        Annesine tepki yağdı
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        "Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak"
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Toplum AI'nin gücünü farkında değil"
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
        Sevgilisine evlenme teklifinde bulundu
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu

        Benzer Haberler

        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde...
        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde...
        Kars'ta yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 23 yaralı
        Kars'ta yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 23 yaralı
        GÜNCELLEME 3 - Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 3 - Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Kars'ta yolcu otobüsü devrildi, 23 kişi yaralandı