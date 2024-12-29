Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi.

Yaralı N.G, V.G. ve N.İ’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan 23 yolcudan 20'si taburcu edildi.

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