Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi

        Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 17:56 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi.

        Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsünün, dün Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan 23 yolcudan 20'si taburcu edildi.

        Yaralı N.G, V.G. ve N.İ’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        İngiltere'den Esma Esad açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        DEM Parti'den İmralı açıklaması
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Beşiktaş'ta seçim heyecanı!
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Yılbaşında hava nasıl olacak?
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Gürcistan'da yeni cumhurbaşkanı protestoların gölgesinde yemin etti
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Aliyev: Düşürülen uçak yerden açılan ateşle ağır hasar aldı
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Gülşen'in Türkmenistan hali
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        En-Nesyri için geliyorlar!
        En-Nesyri için geliyorlar!
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        'Ufaklıktan haber var'
        'Ufaklıktan haber var'
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        G.Saray'da Ziyech'e sürpriz talip!
        Ya Voldemort haklıysa?
        Ya Voldemort haklıysa?
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        Zaha Lyon'da da tutunamadı!
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        496 balık türünün yüzde 65'inde o var
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Benzer Haberler

        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın yapılacak
        Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yeni sezonun resmi açılışı yarın yapılacak
        Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı
        Sarıkamış şehitleri için 5 ülkeden şairler şiir yazdı
        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
        Kars'ta çocuklar mahalle aralarında kızak keyfi yaşadı
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde...
        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Kars İl Kongresi'nde...
        Kars'ta yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 23 yaralı
        Kars'ta yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı: 23 yaralı