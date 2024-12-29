Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi
Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi.
Kars'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 23 kişiden 20'si taburcu edildi.
Ramazan İnanpolat yönetimindeki 36 AAS 084 plakalı yolcu otobüsünün, dün Kars-Erzurum kara yolunun Selim ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarında yoldan çıkıp karla kaplı araziye devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırılan 23 yolcudan 20'si taburcu edildi.
Yaralı N.G, V.G. ve N.İ’nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.
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