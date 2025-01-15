Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Karla kaplanan Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karla kaplanan Ani Ören Yeri, ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor
        ABONE OL

        UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri karla kaplandı.

        Türkiye-Ermenistan sınırında yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan Ani Ören Yeri, Arpaçay ilçesinde bulunuyor.

        Yaklaşık 100 hektarlık alana kurulan ve tarih boyunca Türklerin yanı sıra onlarca medeniyetin yaşam bulduğu Ani'de, Hristiyan ve Müslümanlar uzun yıllar yan yana yaşadı.

        İslam mimarisi eserleri de bünyesinde barındıran antik şehir, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak bilinen Ani'ye gelen turistler, Ebul Menucehr Camisi ve Ani Katedrali ile Amenaprgiç, Dikran Honentz ve Abugamir Pahlavuni kiliseleri gibi tarihi eserleri ziyaret etme fırsatı buluyor.

        Bölgede etkili olan yağışla karla kaplanan ören yeri, bugünlerde ziyaretçilerini kış güzelliğiyle ağırlıyor.

        Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, her mevsim ilgi gören ören yerinin, kışın ayrı güzelliğe büründüğünü söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        Borç kavgası kanlı bitti! Kayınpederini sırtından bıçakladı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Kışın D vitamini eksikliği depresyon sebebi
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Tülay'ı öldürmeden önce cezasını araştırmıştı! Hüküm verildi!
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Efsane mi, doğru mu? Ayakta su içmek zararlı mı?
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"

        Benzer Haberler

        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Köyüne kurduğu mısır silajı paketleme tesisiyle bölgenin ihtiyacını karşılı...
        Köyüne kurduğu mısır silajı paketleme tesisiyle bölgenin ihtiyacını karşılı...
        Kars'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı...
        Kars'ta 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı...
        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada
        Kars'ta kızıl tilkinin karla kaplı arazide fare avı kamerada
        Sarıkamış Kayak Merkezi, 30 kilometrelik 9 pistiyle kayakseverleri ağırlıyo...
        Sarıkamış Kayak Merkezi, 30 kilometrelik 9 pistiyle kayakseverleri ağırlıyo...
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi
        Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde mangal yakıp kebap pişirdi