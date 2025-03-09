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        Sarıkamış Belediyesi, yatalak, hasta ve çadıra gelemeyeceklerin iftar yemeğini evlerine götürüyor

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye tarafından Ramazan boyunca günde yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 11:20 Güncelleme: 09.03.2025 - 11:38
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        Sarıkamış Belediyesi, yatalak, hasta ve çadıra gelemeyeceklerin iftar yemeğini evlerine götürüyor
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde belediye tarafından Ramazan boyunca günde yaklaşık 500 kişiye iftar yemeği veriliyor.

        Belediye iş hanının arka bölümüne kurulan Ramazan çadırında, Ramazan boyunca dar gelirli ve yardıma muhtaç insanlara sıcak iftar yemeği veriliyor.

        Ayrıca yatalak, hasta ve çadıra gelemeyecek durumdaki insanların iftar yemekleri ise belediye ekipleri tarafından evlerine kadar götürülüyor.

        Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Ramazan'ın toplumsal dayanışmanın, paylaşmanın, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı ay olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "Bu anlamlı ayda, belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla, günlük olarak yaklaşık 500 kişilik yemek pişiriyor ve vatandaşlarımıza ihtiyaçları kadar yemek temin edebilmeleri için aş evimizde hizmet sunuyoruz. Ayrıca, çadıra gelemeyen vatandaşlarımızın yemekleri de çalışma arkadaşlarımız tarafından evlerine götürülüyor. Bu vesileyle, hayırsever vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve tüm hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar dilerim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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