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        Kar ve buzla kaplı 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü dronla görüntülendi

        Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan kar ve buzla kaplı 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 12:05 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:05
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        Kar ve buzla kaplı 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü dronla görüntülendi
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        Kars'ın Susuz ilçesinde volkanik kayaçlar üzerinde bulunan kar ve buzla kaplı 2 bin 300 rakımdaki Aygır Gölü, dronla görüntülendi.

        Kış mevsiminde tamamen beyaza bürünen göl, yüksek rakımda olması nedeniyle aralık ayında donmaya, mayıs ayında ise erimeye başlıyor.

        Kars-Göle kara yolunda bulunan, 2 bin 941 metrekare alanı kaplayan göl, şu sıralar kar ve buzla kaplı.

        Dronla görüntülenen göl, yaz aylarında çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

        Vatandaşlardan Adem Başyol, AA muhabirine, soğukların etkisiyle gölün donduğunu belirterek, "Kışın aralık ayından itibaren bu göl donmaya başlar. Yazın da ziyaretçileri ağırlıyor, doğası çok güzel." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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