Kars'ta çocuk yoğun bakımı açılıyor

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Harakani Devlet Hastanesinde 2. ve 3. basamak çocuk yoğun bakım ünitelerinin açılacağını söyledi.

Çalkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ta sağlık konusunun üzerinde titizlikle durduklarını belirtti.

Gazi Kars'ın sağlık imkanlarından daha çok yararlanması, kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için tüm gayretle çalıştıklarını anlatan Çalkın, "Kars Harakani Devlet Hastanemiz bünyesindeki altısı genel ikisi lokal olmak üzere 8 ameliyathane, erişkin 2. ve 3. basamak yoğun bakımlar, 2. basamak yeni doğan yoğun b​​​​​​​akımların zemin yenileme ve tadilat işlemleri tamamlanmıştır. Kars'ımızda bir ilk olan 2. basamak çocuk yoğun bakım 14 Mart Cuma Günü Tıp Bayramı'nda açılışı yapılacaktır." dedi.

Kentte sağlık sorunu olan çocuk yoğun bakım ünitesi de söz verdikleri gibi hizmete açtıklarını dile getiren Çalkın, "Çocuklarımız bundan sonra Kars'ımızda tedavi görecekler. Devletimizin tüm imkanlarından 24 yıldır en üst düzeyde tüm illerimiz yararlandığı gibi, Kars’ımızda bundan sonra da yararlanmaya devam edecektir. Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi’nin Kars'ımızda açılmasında desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.