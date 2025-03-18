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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kars'ta konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Muhalif partileri, Ana Muhalefet Partisi'ni görüyoruz hala bu topluma AK Parti dışında bir gelecek vizyonu sunabilen başka bir siyasi hareket yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 21:08 Güncelleme: 18.03.2025 - 21:13
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Kars'ta konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Muhalif partileri, Ana Muhalefet Partisi'ni görüyoruz hala bu topluma AK Parti dışında bir gelecek vizyonu sunabilen başka bir siyasi hareket yoktur." dedi.

        Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Yalçın, AK Parti Kars İl Başkanlığınca Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

        Yalçın, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak Ramazan ayı boyunca teşkilatları ve vatandaşlarla birlikte olduklarını söyledi.

        AK Parti'nin halkın arasından çıkan bir siyasi hareket olduğunu dile getiren Yalçın, "Milletimizin içinden, duygulara tercüman olarak çıkmış bir siyasi partinin sürekli milletimizin içerisinde anbean birlikte hareket eden bir siyasi parti olması şarttı. Biz de bunun gereği olarak her türlü özel gün ve gecelerimizde vatandaşlarımızla birlikte olmaktan hep ayrı bir keyif duyduk." diye konuştu.

        Yalçın, vatandaşların her zaman desteğini beklediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu desteği aldıkça daha güçlü, daha büyük bir Türkiye'yi inşa etme adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde sahip olacağız. Bu zamana kadar başarımızın sırrı nasıl durmadan, dinlenmeden, duraksamadan, vatandaşın içerisinde vatandaşın derdini dilemekten geçtiyse, bundan sonraki başarımızın temelinde de bu olacaktır. Muhalif partileri, Ana Muhalefet Partisini görüyoruz hala bu topluma AK Parti dışında bir gelecek vizyonu sunabilen başka bir siyasi hareket yoktur. Dolayısıyla bunun kıymetini ve önemini bileceğiz. Hep beraber Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ülkemize hizmet siyasetini devam ettireceğiz."

        AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar da birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını belirterek, Türkiye'yi daha iyi yerlere taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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