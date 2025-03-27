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        Milli kayakçı Nusret, Fransa'da Türk bayrağını dalgalandıracak

        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan zihinsel engelli milli kayakçı 24 yaşındaki Nusret Doğukan Toptaş, Fransa'da düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:03
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        Milli kayakçı Nusret, Fransa'da Türk bayrağını dalgalandıracak
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        HÜSEYİN DEMİRCİ - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan zihinsel engelli milli kayakçı 24 yaşındaki Nusret Doğukan Toptaş, Fransa'da düzenlenecek Özel Sporcular Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

        Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Kayak Teknik Kurulu Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Erol Karabulut, kent genelinde rehabilitasyon merkezindeki özel çocuklar arasında yetenek taraması yaparken 2014 yılında Nusret Doğukan Toptaş'ı keşfetti.

        Kayağa başladıktan 3 yıl sonra 2017'de ve ardından 2019'da Türkiye şampiyonluğu elde eden Toptaş, elde ettiği başarılarla milli takıma seçildi.

        Virtus Uluslararası Zihinsel Engelli Sporcular Federasyonu tarafından 30 Mart-5 Nisan'da Fransa'nın Tignes kentinde yapılacak Özel Sporcular Dünya Alp Disiplini Kayak Şampiyonası'na hazırlanan Toptaş, 2 bin 634 rakımlı Sarıkamış Kayak Merkezi'nde antrenman yapıyor.

        Kayak merkezinde antrenörü Karabulut yönetiminde günde 4 saat antrenman yapan Nusret, organizasyondan altın madalyayla dönmek istiyor.

        - "Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik"

        Antrenör Erol Karabulut AA muhabirine, yaklaşık 3 aydır organizasyon için sporcu Nusret Doğukan Toptaş ile kondisyon, teknik ve kayakla çalışma yaptıklarını söyledi.

        Sporcusuyla çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade eden Karabulut, "Sezon başından beri özel sporcumuz Nusret Doğukan Toptaş'la çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şampiyonaya ülkemizi temsilen 5 sporcumuzla katılacağız, bunlardan 3 sporcu Erzurum, 1 sporcu Erzincan, bir sporcumuz da Sarıkamış'ta. Yaptığımız çalışmalar neticesinde, ülkemizi güzelce temsil ederek bayrağımızı göndere çekip madalyalarla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

        Özel Sporcu Nusret Doğukan Toptaş da çok iyi bir ortamda hazırlık yaptığını belirterek, "Bugüne kadar Erol hocamla kaydım, kendimi güzel ve mutlu hissediyorum. İnşallah şampiyon olup geri döneceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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