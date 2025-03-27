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        Havaların ısınmaya başladığı Sarıkamış ormanlarında yaban hayvanları boy göstermeye başladı

        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa canlandı, yaban hayvanları görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:49 Güncelleme: 27.03.2025 - 11:49
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        Havaların ısınmaya başladığı Sarıkamış ormanlarında yaban hayvanları boy göstermeye başladı
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        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, havaların ısınmasıyla doğa canlandı, yaban hayvanları görülmeye başlandı.

        Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayatına barınma ve üreme imkanı sunan ilçede, kar ve buzlar erimeye, havalar ısınmaya başladı.

        Yaban hayatının da ortaya çıkmaya başladığı ilçenin İnönü Mahallesi'nde sarıçam ağaçları içinde bulunan millet bahçesi, kızıl sincaplar ve birçok yaban kuşlarıyla şenlendi.

        Ağaçların dallarında oynayan, kozalaklarını kemiren kızıl sincaplar, avını takip eden kerkenez, kar banyosu yapan kargalar, görüntülendi.

        Millet bahçesinde görev yapan Erol Gök, kar yağışının ardından doğanın canlandığını belirterek, "Bahçemize yabani kuşlar geliyor, sincaplar etrafımızda oynuyor, bu da bize baharın geldiğini gösteriyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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