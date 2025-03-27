Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 154 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 19 kilo 850 gram çay, 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün, 3 cep telefonu ele geçirildi.

Bu kapsamda, kent merkezi ile Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

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