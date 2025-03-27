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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 13:56 Güncelleme: 27.03.2025 - 13:56
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        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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        Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

        Bu kapsamda, kent merkezi ile Kağızman ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 154 bin 360 makaron (filtreli sigara kağıdı), 19 kilo 850 gram çay, 79 kilo 200 gram kıyılmış tütün, 3 cep telefonu ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kars haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kars Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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